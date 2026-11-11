كريم العدل: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عالمي.. وأحرص على حضور فعالياته

قال المخرج كريم العدل في تصريحات لقناة DMC، على هامش افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال لقائه مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، أعرب المخرج كريم العدل عن سعادته بتكريم مدحت العدل في المهرجان، مؤكدًا أنه قدم الكثير للسينما والموسيقى والفن.

وأكد كريم العدل أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان عالمي، مشيرًا إلى حرصه الدائم على التواجد ومشاهدة الأفلام المشاركة وحضور الندوات والفعاليات المختلفة، لما يمثله المهرجان من أهمية كبيرة على الساحة السينمائية.



يذكر أن انطلقت منذ قليل، فعاليات السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي، وسط توافد عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

وشهدت السجادة الحمراء حضور الفنانين عبير صبري وإياد نصار وهبة مجدي وهاجر الشرنوبي، إلى جانب المخرج خالد يوسف والفنانة بسمة وداليا البحيري، حسين فهمي وعايدة رياض وأروى جودة وبوسي شلبي وبسام رجب وعمر عابد ومحمود قابيل.

ويرصد الفيلم الرحلة التي خاضها النجم سيلفستر ستالون لتقديم شخصية «روكي بالبوا» الشهيرة، كاشفًا جانبًا من كواليس صناعة العمل الذي أصبح علامة بارزة في تاريخ السينما الأمريكية.

وتشهد الدورة السابعة والأربعون مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، ضمن مجموعة متنوعة من المسابقات والبرامج، تشمل الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، فضلًا عن العروض الخاصة والأعمال الكلاسيكية التي جرى ترميمها.



كما يتضمن البرنامج ملتقى القاهرة السينمائي وسوق القاهرة السينمائي، ومسابقة «الجيل الجديد»، إلى جانب مبادرة «من الكتاب إلى الشاشة» التي تنطلق للمرة الأولى هذا العام، بهدف اكتشاف المواهب ودعم المشروعات السينمائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين العاملين في الصناعة