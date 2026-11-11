مباحثات مصرية أمريكية لتعزيز الشراكة في أسواق رأس المال

اجتمع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، خلال مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بواشنطن، لبحث سبل تعزيز التعاون المصري الأمريكي في تطوير أسواق رأس المال وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية، بما يدعم تنافسية السوق المصري ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.

وأكد الوزير أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للقطاع الخاص، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، إلى جانب ترسيخ مستويات الحوكمة والشفافية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من أسواق المال المحلية والدولية في تمويل خطط التوسع والنمو.

تحديث البنية التنظيمية والتكنولوجية لسوق رأس المال المصري

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الدولة لتحديث البنية التنظيمية والتكنولوجية لسوق رأس المال المصري، وتطوير منظومة التداول والإفصاح والرقابة والحوكمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع الجانب الأمريكي في تطوير الأطر التنظيمية ورفع كفاءة الأسواق، بما يسهم في تشجيع مزيد من الشركات على القيد، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتوفير فرص استثمارية أكثر تنوعًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يعزز عمق السوق وتنافسيته.

ومن جانبه، استعرض بول أتكينز التجربة الأمريكية في تنظيم أسواق المال والرقابة على أنشطة التداول، مؤكدًا استعداد الهيئة لتبادل الخبرات وإتاحة المواد الفنية المتخصصة، بما يدعم جهود تطوير سوق رأس المال المصري.