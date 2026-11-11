تحطيم الأرقام القياسية.. كين يتطلع إلى إنجاز جديد مع إنجلترا

قضى هاري كين جزءاً كبيراً من العقد الماضي في إعادة كتابة الأرقام القياسية، وسيضيف يوم الخميس فصلاً جديداً إلى مسيرته عندما يصبح أكثر اللاعبين تمثيلاً للمنتخب الإنجليزي للرجال، بخوضه مباراته الدولية رقم 126 أمام كرواتيا.



وقبيل انطلاق المباراة في ملعب "ويمبلي"، سيقوم مهاجم بايرن ميونيخ، البالغ من العمر 33 عاماً، بعرض جائزة "الكرة الذهبية" (بالون دور) التي فاز بها الشهر الماضي أمام الجماهير الإنجليزية، قبل أن يتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم حارس المرمى السابق بيتر شيلتون.



وفي تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء في مقر تدريبات ناديه السابق توتنهام هوتسبير - حيث قوبل بتصفيق حار عند دخوله القاعة - قال كين، قائد المنتخب الإنجليزي: "بالتأكيد، يُعد هذا الإنجاز من بين الأكبر في مسيرتي".



وأضاف: "إنه يعكس الاستمرارية على أعلى المستويات. الوصول إلى هذا العدد من المباريات الدولية هو دليل على ما تحدثت عنه في كلمتي عند تسلم جائزة الكرة الذهبية؛ إنه ثمرة التفاني والعمل الجاد، وبالتأكيد يمثل أحد أبرز المحطات في مسيرتي".



ورغم أن كين ليس من النوع الذي يتباهى بإنجازاته، إلا أنه بعد تجاوزه الرقم القياسي لواين روني (53 هدفاً) ليصبح الهداف التاريخي لإنجلترا في عام 2023، واصل تألقه ليصل رصيده إلى 91 هدفاً، ليضع نفسه ضمن أعظم اللاعبين في تاريخ بلاده، حتى وإن ظل الفوز بلقب كبير مع المنتخب الإنجليزي - وهو الانتظار الذي طال أمده - هدفاً لم يتحقق بعد.



من جانبه، وصف توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، كين بأنه "القائد المثالي الذي يضرب المثل بأدائه"، مشيراً إلى أن أسلوبه في اللعب فريد من نوعه، وأنه يزداد ذكاءً مع تقدمه في العمر.



وعند سؤاله عما إذا كان كين هو أعظم لاعب في تاريخ إنجلترا، أجاب توخيل: "لا أعلم، لكنه بالتأكيد ضمن تلك القائمة. الأمر أصبح مؤكداً الآن، ومن الجيد دائماً أن تكون الإنجازات مثبتة".



وتابع: "لديه مجموعته الخاصة من الجوائز، وسيواصل تسجيل المزيد من الأهداف وخوض المزيد من المباريات، وبالطبع سيشارك غداً كقائد للفريق". إنها مناسبة عظيمة؛ أن نعرض جائزة "الكرة الذهبية" (بالون دور) أمام جماهيرنا ونحضرها إلى البلاد، بالتزامن مع تحقيق رقم قياسي تاريخي بوصوله إلى 126 مباراة دولية.

تكريم في ملعب ويمبلي



سيحظى هاري كين بتكريم خاص في ملعب "ويمبلي" قبل انطلاق مباراة دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا، بمشاركة بيتر شيلتون، الذي ظل يحمل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركةً مع المنتخب الإنجليزي منذ عام 1989.



ولا يوجد سوى عدد قليل من اللاعبين الدوليين الناشطين حالياً ممن خاضوا مباريات مع منتخباتهم الوطنية أكثر من هاري كين. وكان كين قد ظهر لأول مرة بقميص إنجلترا كبديل في مباراة ضد ليتوانيا عام 2015، حيث نجح في التسجيل بعد دقيقة واحدة فقط من دخوله أرض الملعب.



وبمجرد الانتهاء من مراسم عزف النشيد الوطني وتأكيد هذا الرقم القياسي، سيوجه كين تركيزه نحو هدفه التالي في مسيرة حافلة بالإنجازات المتتالية.



وقال كين، الذي سجل 73 هدفاً مذهلاً في 65 مباراة خاضها مع بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي في الموسم الماضي: "تحدثنا خلال المعسكر الأخير عن الوصول إلى حاجز الـ 100 هدف مع المنتخب الإنجليزي؛ أعتقد أن هذا إنجاز رائع آخر أسعى لتحقيقه في أقرب وقت ممكن".



وأضاف: "أشعر حالياً بحالة ممتازة للغاية، وآمل أن أمضي سنوات أخرى كثيرة لأرى ما يمكنني تحقيقه أيضاً".



واختتم: "إن الفوز بلقب جماعي مع المنتخب الإنجليزي - بطولة كبرى - هو أكبر أحلامي. أعلم مدى صعوبة ذلك، لكنني أمتلك دافعاً هائلاً لتحقيقه".