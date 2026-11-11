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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كين عن إنجازه القياسي الجديد مع إنجلترا: دليلاً على كلّ التفاني

هاري كين
هاري كين
حسام الحارتي

قال قائد منتخب إنجلترا هاري كين إن تحطيمه الرقم القياسي لعدد المشاركات مع "الأسود الثلاثة" في مباراة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام كرواتيا الخميس يشكل "دليلا على كل التفاني" الذي ميّز مسيرته في الملاعب.

وعندما يقود كين منتخب إنجلترا إلى أرض ملعب ويمبلي لخوض مباراته الدولية رقم 126 الخميس ضد كرواتيا، سيتجاوز الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع حارس المرمى السابق بيتر شيلتون منذ عام 1990.

ويشكل هذا الانجاز محطة بارزة في 12 شهرا استثنائيا لمهاجم بايرن ميونيخ الألماني الذي أصبح في تشرين الأول/أكتوبر أول لاعب إنجليزي يفوز بالكرة الذهبية منذ 25 عاماً.

كما يحمل ابن الـ33 عاما الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة مع منتخب بلاده (91)، إلى جانب كونه الهداف التاريخي لفريقه السابق توتنهام (280).

ومنذ رحيله عن توتنهام للانضمام إلى بايرن عام 2023، ارتقى كين بمستواه خطوة أخرى إلى الأمام، مسجلا 156 هدفا للنادي الألماني، في طريقه لفك عقدته مع الألقاب بإحرازه الدوري الألماني عامي 2025 و2026.

لكن تحطيم الرقم القياسي التاريخي لشيلتون يحمل أيضا أهمية كبيرة بالنسبة إلى كين الذي قال في مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد كرواتيا: "إنه بالتأكيد من بين الأعظم (الإنجازات). أعتقد أنه يبرز الاستمرارية على أعلى مستوى. إنه دليل على كل التفاني، وعلى الجهود التي لا يراها الناس والتي تُبقيني في حالة بدنية وصحية جيدة. إنها إحدى أهم المحطات في مسيرتي".

ورغم كل تألق كين، لم يفز منتخب إنجلترا بأي لقب كبير في كرة القدم للرجال منذ تتويجه بكأس العالم عام 1966 على أرضه.

ومني كين بخيبة أمل جديدة في تموز/يوليو بعدما خسرت إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وأضاف كين: "في ما يتعلق بما هو قادم، لا أحب أن أضع حدودا لنفسي. الوصول إلى 100 هدف مع إنجلترا محطة أريد بلوغها في أقرب وقت ممكن. لقد قدمنا أداء جيدا جدا في البطولات ووصلنا إلى المراحل المتقدمة. أشعر بأني في حالة ممتازة وآمل أن تكون أمامي سنوات كثيرة أخرى لأرى ما يمكنني تحقيقه".

أما توخل، فكان متحفظا عندما سُئل عما إذا كان كين أعظم لاعب في تاريخ إنجلترا، قائلا: "لا أعلم. إنه بالتأكيد من بين الأفضل. الأمر أصبح مثبتا الآن. من الجميل دائما في الرياضة أن تكون الإنجازات مثبتة. لديه جوائزه وأرقامه القياسية، وسيواصل تعزيز هذه الأرقام، وسيسجل المزيد من الأهداف ويخوض المزيد من المباريات".

وتابع: "غدا سيبدأ المباراة معنا قائدا للمنتخب. إنها مناسبة كبيرة لتقديم الكرة الذهبية إلى جماهيرنا، وأن يتزامن ذلك مع اليوم الذي يحقق فيه رقمه القياسي التاريخي بخوض المباراة رقم 126، إنها مناسبة جميلة".

وأضاف المدرب الألماني: "كان سيصبح الأمر أكثر وضوحا بأنه يستحق الفوز بها (الكرة الذهبية) لو أن إنجلترا أحرزت كأس العالم".

منتخب إنجلترا هاري كين دوري الأمم الأوروبية

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