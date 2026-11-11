وزير الاستثمار يشهد اتفاقية لتطوير مركز بيانات وحوسبة متقدمة ببرج فوربس الدولي بالعاصمة الجديدة

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاق استثماري بين شركتي Magnom Properties وAedan Looking Glass (ALG)، لتطوير مركز للبيانات والحوسبة المتقدمة ضمن مشروع برج فوربس الدولي بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

مليار دولار استثمارات مستهدفة

ويأتي توقيع الاتفاق استكمالًا للاجتماعات التي عقدها الدكتور محمد فريد مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة Forbes Global Properties، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة Magnom Properties، لبحث تطورات مشروع «برج فوربس الدولي» بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، والذي تبلغ استثماراته المستهدفة نحو مليار دولار.

وأكد الوزير أن مصر تعمل على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المالية الدولية، من خلال إعداد إطار تشريعي وتنظيمي يستفيد من تجارب المراكز المالية العالمية، وتطوير القواعد المنظمة لتأسيس الشركات والأنشطة المالية، بما يوفر بيئة أعمال جاذبة للمؤسسات الدولية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية.

وأشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتيسير الإجراءات وتذليل المعوقات أمام المستثمرين وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.