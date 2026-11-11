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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كورتوا: ما حدث لتشابي ألونسو في ريال مدريد لم يكن عادلًا.. وأتوقع نجاحه مع تشيلسي

كوروتوا
كوروتوا
يارا أمين

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن رحيل تشابي ألونسو عن تدريب الفريق الملكي، مؤكدًا أن ما حدث للمدرب الإسباني لم يكن عادلًا، ومشيدًا بإمكاناته الفنية وطريقة عمله.

وقال كورتوا، في تصريحات تلفزيونية، إن المدرب يكون أول من يدفع ثمن تراجع النتائج، مشيرًا إلى أن التفاهم بين ألونسو وبعض اللاعبين ربما لم يكن مثاليًا في بعض المواقف، لكنه نجح في بناء علاقة جيدة مع عدد كبير من لاعبي الفريق.

وأضاف حارس ريال مدريد: «أحب تشابي ألونسو كثيرًا وأعجب بطريقة عمله، إنه مدرب ممتاز، وما حققه مع باير ليفركوزن استثنائي، وأعتقد أنه سينجح مع تشيلسي».

وعن تشيلسي، أعرب كورتوا عن تمنياته بالتوفيق للنادي الإنجليزي، متوقعًا أن ينهي الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري، بشرط أن تمنح الإدارة تشابي ألونسو الوقت الكافي للعمل وتطبيق أفكاره.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تقديره الكبير لتشيلسي، رغم أن طريقة رحيله عن النادي لم تكن الأفضل، قائلًا إنه ممتن للنادي لما قدمه له خلال مسيرته الكروية، ولا يزال يحبه ويتمنى له النجاح.

كورتوا تشابي ألونسو ريال مدريد تشيلسي تيبو كورتوا

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