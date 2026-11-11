مدرب المغرب الفاسي السابق: رحيل سفيان بنجديدة كان أكبر انتكاسة للفريق هذا الموسم

أكد مدرب المغرب الفاسي السابق أن فقدان الفريق لخدمات المهاجم المغربي سفيان بنجديدة، كان أكبر ضربة تعرض لها النادي خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى التأثير الكبير لغيابه على الفريق.

وأوضح المدرب، في تصريحات نقلها موقع «Le Sport 360» المغربي، أن رحيل بنجديدة مثّل انتكاسة كبيرة للمغرب الفاسي، في ظل القيمة الفنية التي كان يمثلها اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية.

وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على أهمية سفيان بنجديدة في صفوف المغرب الفاسي، بعدما اعتبر مدرب الفريق السابق أن خسارة خدماته كانت أبرز أزمة واجهت النادي هذا الموسم.

وأضاف روي ألميدا، الذي رحل عن تدريب المغرب الفاسي مؤخرًا، أنه يتفهم قرار إدارة النادي بإنهاء التعاقد معه، رغم شعوره بخيبة أمل، مؤكدًا أنه يرحل وضميره مرتاح بعدما نجح في تحقيق الهدف الأساسي للفريق، وهو التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار المدرب البرتغالي إلى ضرورة تقييم مشروع الفريق بصورة شاملة، من خلال النظر إلى الأهداف المحددة وتطور الأداء وجودة العمل، وليس الاكتفاء بالنتائج فقط.

ويُذكر أن سفيان بنجديدة انتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما قدم مستويات مميزة بقميص المغرب الفاسي، ليترك رحيله فراغًا هجوميًا كبيرًا داخل الفريق.

ويشارك المغرب الفاسي في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب بيراميدز والهلال السوداني وحوريا كوناكري الغيني.