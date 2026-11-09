أحمد جلال يكشف موقف الوداد والأهلي من صفقة سفيان بنجديدة

كشف أحمد جلال، الإعلامي الرياضي، عن موقف نادي الوداد من ضم سفيان بنجديدة، وموقف النادي الأهلي من إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«الوداد لم يطرح اسم سفيان بنجديدة، ضمن خيارات التدعيم في يناير.. والأهلي لا يفكر في اعارة اللاعب.. وقبل هذا وذاك؛ راتب بنجديدة يجعل انتقاله لأي ناد آخر في المنطقتين العربية والأفريقية.. امر مستحيل».

حيث تأتي هذه التطورات في ظل الأنباء المتداولة بشأن مستقبل سفيان بنجديدة، وإمكانية رحيله عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وسط ترقب لموقف إدارة النادي من ملف اللاعبين والراحلين عن الفريق خلال المرحلة المقبلة