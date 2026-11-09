الزمالك يستعيد خدمات الثلاثي بعد التعافي من الإصابة

استقبل نادي الزمالك عدد من الأخبار المميزة الفترة الأخيرة بعد شفاء الثلاثي عدي الدباغ وبنتايج وعمرو ناصر من الإصابة التي داهمتهم خلال الفترة الماضية.

وأصبح عدي الدباغ نجم نادي الزمالك جاهزا لخوض مباراة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض عدي الدباغ للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ولكنها إصابة خفيفة وسوف يتواجد في التدريبات الجماعية للأبيض بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة

بنتايج جاهز للعودة إلى تدريبات الزمالك

قالت الإعلامية دينا سليم إن المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح جاهزًا من الناحية الطبية للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور:"وخضع اللاعب لأشعة طبية على موضع الإصابة خلال الساعات الماضية، للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات، وأثبتت نتائج الأشعة سلامته وجاهزيته للعودة".

وتابعت :"ومن المنتظر أن ينتظم بنتايج في التدريبات الجماعية للزمالك خلال الأسبوع المقبل، على أن تكون مشاركته بشكل تدريجي، وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يحدده الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني، لتجنب تجدد الإصابة".



عمرو ناصر جاهز للمشاركة في تدريبات الزمالك

وأصبح عمرو ناصر لاعب الزمالك جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها.

وسوف يشارك اللاعب في تدريبات الزمالك الجماعية عقب انتهاء فترة الراحة الحالية. بشكل كامل".