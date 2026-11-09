رضا عبدالعال: اختيارات حسام حسن أبعدت الجماهير عن تشجيع المنتخب.. ويجب تنازله عن الشرط الجزائي

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن قرار رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، صائب، وكان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن المدرب جعل بعض الجماهير تمتنع عن تشجيع المنتخب.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: اختيارات حسام حسن للاعبين خلال فترة تواجده كمدير فني للمنتخب الوطني، لم تكن عادلة، وأحدثت حالة من الانقسام بين الجماهير، وأبعدت البعض عن مؤازرة الفراعنة، وعلى رأسهم جماهير الزمالك بسبب استبعاد العديد من لاعبي الفريق وعدم حصولهم على الفرصة.

وأضاف: يجب أن يتنازل حسام حسن عن الشرط الجزائي في عقده مع اتحاد الكرة، فتدريب المنتخب مهمة وطنية ولا يجوز لأي مدرب وطني أن يحصل على قيمة شرط جزائي بعد رحيله عن المنتخب.

قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي

أعلن علي ماهر، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، عن القائمة الرسمية للمنتخب، استعداداً لمواجهتي منتخب مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاءت اختيارات ماهر لقائمة الفراعنة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبدالكريم، محمود ممدوح.