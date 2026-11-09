أسيوط.. حلول عاجلة ومساعدات إنسانية وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية للأولى بالرعاية

عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اللقاء الجماهيري الدوري للمواطنين بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لبحث مطالب وشكاوى المواطنين من مختلف المراكز والمدن والقرى والأحياء، والاستماع إليهم بشكل مباشر، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تواجههم، في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري ومسئولي المديريات والجهات التنفيذية، ورؤساء مراكز ومدن الغنايم وساحل سليم وأبنوب والفتح، ورئيسي حي شرق وحي غرب، وعزة عبدالعال، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، ووجه بتوفير باكية بالسوق الحضري بمنطقة الحمراء لأحد المواطنين لمساعدته في توفير مصدر دخل، كما كلف رئيس حي شرق بعقد اجتماع مع ملاك إحدى قطع الأراضي الواقعة بنطاق الحي، للعمل على التوصل إلى توافق يحقق التراضي بينهم بشأن تقسيم الأراضي، تمهيدًا لإدراجها بالمخطط التفصيلي للحي وفقًا للاشتراطات والإجراءات القانونية المنظمة، فضلًا عن التنسيق بين رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوفير موقع مناسب لإقامة مشروع لإنتاج السماد السائل لصالح إحدى الجمعيات.

وفي إطار بحث المشكلات المتعلقة بالأوضاع القانونية للأراضي والعقارات، وجه المحافظ بتشكيل لجنة متكاملة لفحص ملف تقنين منزل أحد المواطنين المقام على قطعة أرض مجاورة لسور الجبانات بمركز الغنايم، ودراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء القواعد والضوابط القانونية.

وفي قطاع التعليم، كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص عدد من الشكاوى المتعلقة بالتعيين بنظام الحصة، ودراسة توفير فرصة عمل لأحد المواطنين بهذا النظام، إلى جانب بحث طلبات عدد من المعلمات بشأن النقل إلى مدارس أخرى، كما وجه بإعادة عرض تظلم أحد المعلمين الصادر بشأنه قرار فصل لانقطاعه عن العمل، ودراسة موقفه وفقًا للقواعد المنظمة.

وفي القطاع الصحي، وجه المحافظ بتوفير طبيب متخصص في مجال التحاليل الطبية بمستشفى ديروط المركزي، بما يسهم في دعم الخدمة الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى، كما وجه بتقديم مساعدات إنسانية للحالات المستحقة، مراعاةً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وامتدت القرارات إلى ملف الإسكان والحالات الأولى بالرعاية، حيث وجه المحافظ بتوفير 4 وحدات سكنية للأسر المستحقة بمساكن عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح، ومساكن عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وفقًا للضوابط المنظمة، كما كلف رئيس مركز ومدينة أبنوب برفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين التي تعوق حركة المواطنين بشارع الساحة الشعبية، والعمل على تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المشاة بالشارع.

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على مشكلاتهم واحتياجاتهم عن قرب، مشددًا على أن كل شكوى أو مطلب يتم بحثه بعناية، مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التعامل معه وفقًا للقانون، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات دون العمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأشار المحافظ إلى استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بصورة دورية، مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام جميع المواطنين، وأن خدمة المواطن وتخفيف معاناته تأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة وجودة الحياة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.