محافظ أسيوط: إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة واسترداد 8 أفدنة ضمن الموجة الـ30

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء دون ترخيص، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 للإزالات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها ومقدراتها، وصون الرقعة الزراعية، والتصدي لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدي ومخالفة، تنوعت بين التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، ومخالفات البناء، فضلًا عن التعامل مع المتغيرات المكانية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات التعديات والتعامل الفوري معها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الإزالات شملت 6 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة، منها 3 حالات تعدي بالبناء بمساحة إجمالية بلغت 400 متر مربع، إلى جانب إزالة 3 حالات أخرى واسترداد 8 أفدنة من الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي. كما تضمنت الحملات إزالة 5 حالات بناء دون ترخيص بمساحة إجمالية بلغت 466 متر مربع، فضلًا عن إزالة 16 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بإجمالي مساحة بلغت 13 قيراط و23 سهم.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، وتكثيف المرور الميداني لرصد أي تعديات أو مخالفات جديدة، مع متابعة الأراضي والمواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة ماضية في تنفيذ حملات الإزالة ضمن الموجة الـ30 وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، ولن تسمح بعودة التعديات أو فرض أمر واقع بالمخالفة للقانون، حفاظًا على حقوق الدولة وصونًا للرقعة الزراعية، وتحقيقًا للصالح العام.