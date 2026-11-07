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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 251 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول السلع غير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن مديرية التموين، برئاسة الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، نفذت حملات مكثفة بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 251 محضرًا تموينيًا في مجال المخابز البلدية والأسواق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة التموينية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والبيع.

وأشار اللواء محمد علوان، إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 105 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و92 منتجًا من مستلزمات التحاليل الطبية منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط سلع غذائية وبويات منتهية الصلاحية، ومحطة وقود لتصرفها في 9943 لترًا من البنزين دون وجه حق، فضلًا عن ضبط 50 كيلوجرامًا من السكر و3 كراتين سلع دون فواتير، و10 شكاير أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق.

وأضاف المحافظ ، أن المحاضر المحررة في مجال الأسواق شملت 8 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر، و4 محاضر غلق لتجار تموينيين، و6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، فضلًا عن تحرير محاضر للتصرف في 72 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، و7 محاضر لمزاولة منشآت نشاطها دون ترخيص، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 201 محضر لمخالفات متنوعة، شملت نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز. وشدد على استمرار الحملات المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الدعم المخصص لهم، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

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