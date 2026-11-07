فيلم "زيزو" يمثل مصر في مهرجان تيميمون للفيلم القصير بالجزائر

يشارك الفيلم المصري "زيزو" في المسابقة الرسمية لمهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر للمخرج خالد معيط.

قصة فيلم زيزو

يروي فيلم "زيزو"قصة مراهق في الثالثة عشرة من عمره، يعاني من زيادة في الوزن ويحاول بناء صداقة مع الصبي الأكثر شعبية في الحي. تدفعه محاولاته المتكررة للاندماج إلى مواجهة السخرية والمواقف غير المتوقعة، فتنعكس السخرية على مشاعره غير المحلولة وتطرح أسئلة حول الهوية، القبول الذاتي والصداقة في سن المراهقة.

فيلم "زيزو" يبرز قوة السرد في التقاط التفاصيل الدقيقة للحياة اليومية، وكيف يمكن لقصة شاب صغير في حي عادي أن تكشف عن قضايا أوسع تتعلق بالانتماء، الجسد والعلاقات الاجتماعية.

مهرجان تيميمون للفيلم القصير بالجزائر

يذكر مهرجان تيميمون للفيلم القصير بالجزائر استقبل هذا العام 3265 ترشّحا من 132 دولة، منها 1603 أفلام روائية و1033 فيلما وثائقيا و629 فيلم تحريك، مقابل 2733 ترشّحا في الدورة الأولى التي شارك فيها 62 فيلماً من 31 دولة. وبعد مرحلتي فرز أشرفت عليهما لجان انتقاء من سينمائيين جزائريين وأجانب، استقر البرنامج على 63 فيلماً، منها 37 في المنافسة، 16 روائياً و13 وثائقياً و8 أفلام تحريك.