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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتقام نورا كان مأساويًا.. ماجدة خير الله تعلق على نهاية «طالع نازل»

مسلسل طالع نازل
مسلسل طالع نازل
يمنى عبد الظاهر

علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «طالع نازل»، كاشفة عن رأيها في النهاية التي حملت طابعًا مأساويًا، بعدما نجحت شخصية نورا في الانتقام من زوجها وغريمتها مي، مشيدة بأداء الفنانة منى زكي ومحمد شاهين، ورؤية المخرج هاني خليفة في تقديم العمل.


 

وكتبت ماجدة خير الله في منشور عبر حسابها بـ«فيس بوك»: «نهاية منطقية لكنها مأساوية، لقد نجحت نورا في الانتقام، حتى قضت نهائيًا على زوجها وعلى غريمتها مي، ولكن قبل كل ذلك قضت على نفسها وفرصتها، التي كانت شبه معجزة، في أن تحقق حلم عمرها في الأمومة».
 

وتابعت: «أداء عبقري من منى زكي ومحمد شاهين في مراحل الانهيار النفسي بكل درجاته، مسلسل فاخر سوف يفتح الكثير من المناقشات والجدل لوقت طويل، المخرج هاني خليفة يتخطى معظم نجاحاته السابقة مع طالع نازل».



طالع نازل» الحلقة الأخيرة

شهدت الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل «طالع نازل»، بطولة الفنانة منى زكي، تصاعدًا في الأحداث، بعدما نفذت نورا خطتها للانتقام من زوجها علي، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، من خلال نشر فيديو له أثناء تعاطيه مخدر الكوكايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول المقطع إلى تريند، وتتدخل الشرطة وتلقي القبض عليه.


وفي المقابل، حاولت نورا إصلاح علاقتها بعلي، لكن محاولاتها جاءت بعد فوات الأوان، بعدما أصبح يشك في كل من حوله، بل وامتدت شكوكه إلى نفسه وموهبته، كما قررت مي، التي تجسد شخصيتها الفنانة مريم الخشت، طلب الطلاق من علي، بعدما شاهدت الفيديو المتداول له، والذي ظهر خلاله وهو يتعاطى الكوكايين.

وشهدت نهاية الحلقة تدهورًا كبيرًا في حالة علي، إذ ظهر في أحد المشاهد الأخيرة داخل مصحة، بعدما فقد توازنه النفسي، وعلى الجانب الآخر، واجهت نورا صدمة جديدة بعدما اضطرت إلى إجهاض جنينها، بسبب التشوهات التي أصابته، والتي ارتبطت بتعاطي والده المخدرات وحملها في سن متقدمة.

الناقدة الفنية ماجدة خير الله مسلسل «طالع نازل الفنانة منى زكي ومحمد شاهين المخرج هاني خليفة

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