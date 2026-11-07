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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب دعمه لفلسطين.. قاعات أمريكية ترفض استضافة حفلات مغني الراب ماكلمور

مغني الراب ماكلمور
مغني الراب ماكلمور
إلهام عبد العزيز

قال مغني الراب الأمريكي ماكلمور، وهو من أشد منتقدي الحرب الإسرائيلية على غزة، أمس الجمعة إن قاعات الحفلات الموسيقية الكبرى في الولايات المتحدة، بما في ذلك ماديسون سكوير ‌جاردن في نيويورك، رفضت حجز جولته "فلسطين حرة" التي اختتمت للتو ثلاث حفلات في أوروبا.

مغني الراب الأمريكي ماكلمور


وكان ماكلمور قد أطلق هذه المبادرة بعد أن تم استبعاده من المشاركة كفنان افتتاحي في جولة حفلات الموسيقي إد شيران في أغسطس.

  وقال ماكلمور في ذلك الوقت إن مالكي القاعات والساحات الرياضية اعترضوا على تفوهه ⁠بعبارة "فلسطين حرة" على خشبة المسرح.

وقال ماكلمور على مواقع التواصل الاجتماعي إن منذ ذلك الحين، رفضت تسع قاعات أمريكية السماح له بحجز مواعيد متاحة حتى نهاية العام.

 وشملت هذه القاعات ماديسون سكوير جاردن وكيا فوروم في لوس أنجلوس،
وقال في منشور لم يكن سيُسمح بإقامة العروض في هذه القاعات.

 وأضاف: خلال أكثر من 20 عاما من الجولات الفنية، لم أواجه شيئا كهذا من قبل.


وقال متحدث باسم شركة "إم.إس.جي. إنترتينمنت"، التي تدير ماديسون سكوير جاردن وقاعات أخرى، إن منشآتها تعد من بين "أكثر القاعات ازدحاما في العالم ‌وتكون متاحة ⁠في نطاق محدود للغاية" مضيفة أن ماكلمور ليس فنانا على مستوى القاعات الكبرى.

مغني الراب الأمريكي ماكلمور غزة الولايات المتحدة الأمريكية فلسطين حرة

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