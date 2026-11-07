الشناوي في حراسة المرمى.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام السكة الحديد

حسم المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، خلال المران الأخير للفريق اختياراته النهائية بشأن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام فريق السكة الحديد في بطولة كأس مصر، في ظل رغبته في الاستقرار على العناصر الأكثر جاهزية لبدء اللقاء.

عموتة يحسم التشكيل الأساسي للأهلي أمام السكة الحديد

وتتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الحسين عموتة إلى الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وتوفيق محمد.

وفي خط الوسط، يدرس عموتة الاعتماد على الثلاثي مروان عطية وأكرم توفيق وعمر الساعي، بينما يقود الهجوم أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومنصف بقرار.

ويحتفظ المدير الفني بعدد من الأوراق البديلة على مقاعد البدلاء، من أجل الاستعانة بها وفقًا لمجريات المباراة واحتياجات الفريق الفنية، على أن يحسم التشكيل النهائي عقب المران.