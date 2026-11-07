كاتب: دعوة عقد اجتماعي جديد لمواجهة الشيخوخة خطوة إيجابية لتطوير الحماية الاجتماعية

علق الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، على دعوة نائب وزير الصحة إلى عقد اجتماعي جديد لمواجهة تحديات الشيخوخة السكانية، مؤكدًا أن هذه الدعوة تمثل شيئًا إيجابيًا، وتعكس أهمية الاستعداد للتغيرات السكانية والتعامل معها برؤية مستقبلية.

وتأتي الدعوة في إطار مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة أعداد كبار السن، والعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم.

دعوة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية

وتستهدف الدعوة صياغة رؤية جديدة للتعامل مع التغيرات الديموغرافية، من خلال تطوير أنظمة المعاشات والتأمينات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات المختلفة، إلى جانب تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن.

كما تتضمن أهمية الاستفادة من خبرات كبار السن وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، بما يحقق التوازن بين احتياجاتهم ومتطلبات التنمية.