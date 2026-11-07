غلق محور كمال عامر كلياً لمدة يومين.. ما السبب وموعد عودته للعمل؟

​أعلنت إدارة مرور الجيزة عن الغلق الكلي لمحور الفريق كمال عامر أمام محطة قطارات بشتيل، وذلك باتجاه المنيب، لتنفيذ أعمال إنشائية.

​تفاصيل ومواعيد الغلق المروري

​سبب الغلق: تنفيذ أعمال إنشائية.

​منطقة الغلق: غلق محور الفريق كمال عامر كلياً أمام محطة قطارات بشتيل في الاتجاه المؤدي إلى المنيب.

​بداية الأعمال: تبدأ الأعمال أمس الجمعة 6 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 1 صباحاً.

​نهاية الأعمال: تنتهي الأعمال يوم السبت 7 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 9 مساءً.

​مدة الاستمرار: تستمر فترة الغلق لمدة يومين متصلين.

​مرور القاهرة يعلن الغلق الكلي لكوبرى طريق السويس الجديد لإصلاح الحائط الحامل

وكانت ​أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة السيارات، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ أعمال إصلاح الحائط الحامل لكوبرى طريق السويس الجديد، المار أعلى منطقة لطفية النادي (قبل أسفل الطريق الدائري بحوالي 5 كيلومترات للقادم من محور السويس باتجاه القاهرة).

​تفاصيل الغلق الكلي والتحويلات المرورية

و​تستلزم الأعمال الجارية تنفيذ الغلق الكلي لحركة المرور أعلى الكوبرى المشار إليه، وسط تنسيق كامل بين الأجهزة المرورية والشركات المنفذة لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وقد تم تحديد الطرق البديلة والتحويلات المرورية للقادم من السويس باتجاه القاهرة على النحو التالي:

​تحويل الحركة من الطريق الرئيسي إلى الداعم: يتم تحويل حركة السير من الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم من خلال الرابط الكائن ما قبل كوبرى الرحاب، مع استكمال السير بالطريق الداعم اتجاه القاهرة.

​التحويل نحو المحور والدائري: يتم تحويل حركة المرور من طريق السويس الداعم بالكامل إلى منزل طريق السويس الجديد المؤدي لمحور لطفية النادي، ومنه إلى الطريق الدائري اتجاه مدينة نصر ومصر الجديدة.

​إجراءات أمنية وتجهيزات فنية لتأمين المواطنين

وباشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة مهامها عبر الدفع بتشكيلات وخدمات مرورية متكاملة وميدانية لمتابعة الحالة أولاً بأول، فضلاً عن التنسيق المكثف مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية، والتجهيزات الضوئية والدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.