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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالعافية.. خالد الغندور يثير الجدل بعد فوز الزمالك على مصر للتأمين

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران

علّق الإعلامي خالد الغندور على فوز الزمالك الصعب على مصر للتأمين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن الفريق المنافس كان بإمكانه تحقيق مفاجأة وإقصاء الفارس الأبيض من البطولة، على غرار ما حدث مع الأهلي أمام المصرية للاتصالات.

وقال خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «النهاردة كان ممكن مصر للتأمين يعمل مفاجأة ويخرج الزمالك، زي ما حصل مع الأهلي في دور الـ32 أمام المصرية للاتصالات».

وأضاف الغندور في تعليق آخر: «كالعادة مفيش أداء أسوأ من كده، الزمالك يفوز بالعافية على مصر للتأمين ويصعد لدور الـ16 ليتقابل مع الشرقية إنبي».

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحجز الفارس الأبيض مقعده في دور الـ16.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما نجح فريق مصر للتأمين في تقديم أداء قوي ومجاراة الزمالك، لتظل النتيجة معلقة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يحسم الفريق الأبيض المواجهة لصالحه ويتجنب مفاجأة مبكرة في البطولة.

وبهذه النتيجة، ضرب الزمالك موعدًا مع إنبي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل الفريق البترولي إلى الدور ذاته عقب الفوز على بروكسي بنتيجة 3-2.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب، بعدما تجاوز عقبة مصر للتأمين بصعوبة، في مواجهة أثارت تساؤلات بشأن أداء الفريق الأبيض رغم نجاحه في حسم بطاقة التأهل.

خالد الغندور الزمالك مصر للتأمين الأهلي

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