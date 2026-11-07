قطاع المياه عن عدة مناطق في القناطر الخيرية.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع مياه الشرب عن منطقة التقسيم السياحي وأرض المهندسين بمدينة القناطر الخيرية، اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي نظرًا لتنفيذ أعمال إصلاح عطل بخط المياه أمام محطة مياه (3 و4)، الأمر الذي سيترتب عليه ضعف المياه بمدينة القناطر الخيرية، وانقطاع المياه عن منطقة التقسيم السياحي.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحيوية بالمناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وستقوم الشركة بتوفر سيارات مياه نقية صالحة للشرب، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو على رقم 01200288880 من أي محمول.