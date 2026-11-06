مياه القليوبية تنظم ندوة توعوية بمعهد دملو ببنها لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ندوة توعوية ولقاءً مجتمعيًا بالمعهد الديني للفتيات والبنين بقرية دملو التابعة لمركز بنها، بالتعاون مع إدارة المبادرات الشبابية بالمحافظة وإدارة الوعظ بالمنطقة الأزهرية بالقليوبية.

وتناولت الندوة أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على خدمة مياه الشرب، والتوعية بالاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعريف بالقطع الموفرة للمياه ودورها في خفض معدلات الاستهلاك، إلى جانب توضيح المخاطر المحتملة لاستخدام الفلاتر المنزلية دون الالتزام بأعمال الصيانة الدورية وتغيير الشمعات في المواعيد المحددة.



كما تضمنت الفعاليات تنفيذ ورشة عمل مبسطة في أعمال السباكة الخفيفة، للتعريف بكيفية التعامل مع الأعطال المنزلية البسيطة وإصلاح تسريبات المياه، بما يسهم في الحد من إهدار المياه ونشر الممارسات الصحيحة داخل المنازل.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة استمرار الشركة في تنفيذ برامج التوعية واللقاءات المجتمعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والدينية والشبابية، لترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية.