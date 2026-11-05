بالأسماء.. الصحة تغلق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالقليوبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العبور في محافظة القليوبية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط بدون تراخيص رسمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوبة.

ضبط وإغلاق المراكز المخالفة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة تفتيشية مشتركة شملت إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة بمدينة العبور، وهي: الحور العين، العيلة، الرجاء، الصفوة، الإتربي، الحمد، مفتاح الحياة، الالتقاء، آفاق، طريق الحياة، التوفيق، كن إيجابي، البسمة، خطوة، الشهداء، العهد، سوا، روح، والأمان.

وأكد الدكتور هشام زكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والمشرف على الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات. وأشار إلى أبرز المخالفات التي تم رصدها، وتشمل غياب المدير الفني، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وقصورًا في مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات اللازمة، وغياب السجلات المنتظمة، بالإضافة إلى مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء. ودعا المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها، أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.