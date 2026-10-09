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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تغلق 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في الفيوم

وزارة الصحة تغلق 6 مراكز
وزارة الصحة تغلق 6 مراكز
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق ستة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الفيوم لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولتها النشاط دون تراخيص رسمية، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية حمايةً لصحة المواطنين وضماناً للالتزام بالمعايير المطلوبة.

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن حملة تفتيشية مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة وهي: تعافي ديتوكس وتعافي هاف واي والتغيير والأصدقاء ووان واي ونور الهادي الحديث.

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المراكز مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات، مشيراً إلى أبرز المخالفات المتمثلة في غياب المدير الفني ومزاولة النشاط دون ترخيص وقصور مكافحة العدوى وعدم توافر التجهيزات اللازمة وغياب السجلات المنتظمة ومخالفات التعامل مع النفايات الخطرة.

‎من جانبه أوضح الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة بما يمثل خطراً حقيقياً على النزلاء، 
ودعا المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 اتصالاً أو واتساب أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

وزارة الصحة علاج الإدمان الطب النفسي الفيوم وزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان

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