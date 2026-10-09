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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تعتمد 4 منشآت جديدة وتجدد اعتماد 14 أخرى للرعاية الأولية

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول أربع منشآت جديدة للرعاية الصحية الأولية على الاعتماد، إلى جانب تجديد اعتماد أربع عشرة منشأة أخرى، ليرتفع بذلك إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 248 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت التي جددت اعتمادها 43 منشأة موزعة على 21 محافظة خارج محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير منشآت الرعاية الأولية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

‎وأوضح الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن المنشآت الأربع الحاصلة على الاعتماد الجديد وفقاً لمعايير الهيئة شملت وحدة طب أسرة الأمان ووحدة طب أسرة الصحوة بمحافظة الوادي الجديد، ووحدة طب أسرة كفر بني هلال بمحافظة البحيرة، ووحدة طب أسرة دانيال بمحافظة الفيوم، مؤكداً أن اعتماد وحدتي الوادي الجديد يمثل خطوة استراتيجية بانضمام المحافظة رسمياً إلى المحافظات الـ21 التي تمتلك منشآت رعاية صحية أولية معتمدة، بما يعكس امتداد استراتيجية الجودة لتشمل كافة محافظات الجمهورية.

 نجاح 14 منشأة في تجديد اعتمادها 

‎وفي السياق ذاته، أشار نائب الوزير إلى نجاح 14 منشأة في تجديد اعتمادها، شملت مركز طب أسرة تفتيش السرو بدمياط، ومركزي 120 فدان وزهرة العاصمة بالقاهرة، ووحدات منشأة سليمان والحلف الشرقي والشرفا بالجيزة، والمركز الطبي للإسكان القومي بالحي الترفيهي بالقليوبية، ومركز صحة أسرة حجر النواتية - القلعة 2 بالإسكندرية، ووحدتي إسحاقة والشرقاوية بكفر الشيخ، ومركز طب أسرة حانوت بالغربية، ومركز طب أسرة الحي العاشر غرب بالشرقية، ووحدة طب أسرة إلياس بالفيوم، ووحدة طب أسرة دناصور بالمنوفية.

‎ومن جانبه، صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، بأن إجمالي المنشآت التي نجحت في تجديد اعتمادها بلغ 43 منشأة، بما يبرهن على قدرتها على استدامة تقديم الخدمات بجودة عالية والالتزام المستمر بالاشتراطات المطلوبة، مشدداً على أن الهدف ليس الحصول على الاعتماد للمرة الأولى فحسب بل الحفاظ الدائم على مستوى الأداء المتميز واستدامته، وأن الحصول على الاعتماد أو تجديده يمثل منظومة متكاملة تؤكد جاهزية المنشآت لتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة.

وزارة الصحة والسكان المنشآت منظومة التأمين الصحي الشامل GAHAR وزير الصحة والسكان

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