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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع وفد جامعة الدول العربية تعزيز التعاون الطبي المشترك

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، اجتماعًا مع وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بعدد من الفعاليات والاجتماعات الصحية العربية المقرر استضافتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الوزير ، خلال الاجتماع حرص مصر على مواصلة دعم العمل الصحي العربي المشترك وتعزيز التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة، بما يسهم في إنجاح الاستحقاقات الصحية العربية المقبلة والخروج بها بالشكل الذي يعكس تطلعات الدول العربية في القطاع الصحي.

تنسيق الجهود بين الجانبين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أن الاجتماع تناول تنسيق الجهود بين الجانبين، واستعرض الترتيبات اللوجستية والفنية والتنظيمية الخاصة بالمنتدى العربي الصيني في دورته الثالثة المقرر عقده خلال نوفمبر بمقر جامعة الدول العربية، بما يشمل البرنامج العلمي ومحاوره وآليات ضمان انتظام فعالياته.

كما تطرقت المناقشات إلى الاستعدادات لأعمال الدورة الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقدها يوم 10 نوفمبر المقبل، في ضوء استضافة مصر لها وبالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس، إلى جانب الاستعدادات للمؤتمر العربي للكفاءات الصحية المهاجرة المقرر عقده في الشهر ذاته، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق العربي في هذا الملف والاستفادة من الخبرات والكفاءات المهاجرة في تطوير المنظومات الصحية.

ووجّه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والأمانة العامة تتولى التنسيق المستمر وحصر ومتابعة المتطلبات التنظيمية والفنية واللوجستية للفعاليات المقبلة، كما وجّه بعقد اجتماع تنسيقي آخر بعد أسبوعين لمتابعة ما تم إنجازه والوقوف على آخر المستجدات والتأكد من جاهزية الترتيبات اللازمة.

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