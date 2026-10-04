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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الصحة تطلق حملة «هنتغير» لتعزيز بناء السلوكيات الإيجابية في المجتمع المدرسي

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة المدارس المعززة للصحة «هنتغير» ضمن خطة متكاملة لتعزيز الصحة المدرسية للعام الدراسي 2026/2027، ترتكز على رفع الوعي الصحي وتغيير السلوكيات الضارة لدى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الحملة تأتي ضمن المحاور الاستراتيجية لقطاع الرعاية الأولية باعتبارها استثمارًا مباشرًا في صحة الأجيال وداعمًا أساسيًا لأهداف الوقاية والكشف المبكر وبناء منظومة متكاملة لصحة المجتمع، مع التأكيد على توحيد الرسائل الصحية داخل المنشآت التعليمية ورفع كفاءة فرق الصحة المدرسية والقيادات التعليمية لضمان وصولها بصورة مبسطة وفعالة.

 7 ملايين طالب وطالبة

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن الاستثمار في صحة الأطفال والشباب يبدأ ببناء الوعي الصحي لديهم، موضحة أن الحملة تستهدف خلال الفصل الدراسي الأول نحو 7 ملايين طالب وطالبة إلى جانب أولياء الأمور والمجتمع المدرسي، وتركز على آليات تغيير السلوك ورفع الوعي بأساسيات التغذية السليمة وتبني أسلوب حياة صحي وممارسة النشاط البدني والوقاية من السلوكيات الضارة مثل التدخين والعنف والتنمر والاستخدام غير الرشيد للتكنولوجيا بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ومراحلهم العمرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور سمير وحيد الدميري رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، أن الخطة تتضمن تنفيذ الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 5.5 مليون طالب في 21 محافظة من خلال ما يقارب 4,500 فريق فحص طبي مدرب في نحو 38,800 منشأة تعليمية، إلى جانب تدريب فرق الصحة المدرسية والكوادر التعليمية على الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة وتطبيق المعايير العالمية للمدارس المعززة للصحة بما يدعم توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية.

وأضافت الدكتورة رشا أبوزيد مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب، أن الخطة تشمل أنشطة صحية وتفاعلية تستهدف تحويل الرسائل التوعوية إلى ممارسات يومية، حيث نُفذ خلال الإجازة الصيفية 60 يومًا صحيًا بمشاركة 1,492 طالبًا و1,265 ولي أمر تناولت موضوعات التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي والنشاط البدني والوقاية من التدخين والإدمان والعنف والتنمر.

الإسعافات لصحة المدرسية منشأة تعليمية المعلمين 2027

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وزارة الصحة تطلق حملة «هنتغير» لتعزيز بناء السلوكيات الإيجابية في المجتمع المدرسي

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