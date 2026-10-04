وزير الصحة يتابع إنجاز 99 زيارة ميدانية لتطوير المشروعات الصحية

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا حول أداء فرق عمل الإدارة المركزية للشئون الهندسية والتجهيزية بقطاع المشروعات القومية بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2026، والذي رصد تنفيذ 99 زيارة ميدانية لمتابعة إنشاء وتطوير المشروعات الصحية في 19 محافظة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الزيارات كشفت عن نسب إنجاز متقدمة بلغت 100% في مستشفيي القنطرة شرق والقنطرة غرب بالإسماعيلية وحميات الإسكندرية والوحدة الصحية بالكفاح بالوادي الجديد ومستشفى المدينة بمدينة العبور بالقليوبية، فيما تجاوزت نسب التنفيذ 95% في مستشفيات السنطة العام ومجمع محارق سنور وسمنود المركزي بالغربية والوحدة الصحية السبع آبار غربية ومستشفى أبو صوير بالإسماعيلية وأبو كبير المركزي بالشرقية وحميات منوف وأشمون العام بالمنوفية ومستشفى القناطر الخيرية بالقليوبية.

دفع عجلة التنفيذ

وتواصل الوزارة دفع عجلة التنفيذ في مشروعات أخرى تشمل مركز صحة التقدم بشرق القناة ومبنى عيادات القنطرة غرب بالإسماعيلية ومستشفيي شربين وفارسكور المركزي بالدقهلية وأبنوب المركزي بأسيوط وبيا المركزي ببني سويف.

وأكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، استمرار الإدارة الهندسية في تذليل المعوقات وتطبيق معايير الأمان والحماية المدنية والاختبارات الكهروميكانيكية وتجهيز الأقسام التخصصية وفق أعلى المعايير الحديثة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان مواصلة الجولات الميدانية بما ينسجم مع خطط الدولة للتوسع في التغطية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.