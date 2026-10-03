أحمد موسى: وزير الصحة شاطر وبيعترف إنه عنده تقصير لكن في إنجازات غير مسبوقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سأل وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار عن مرتبات الدكاترة، مردفًا: "الطبيب المصري الموجود في كل دول العالم، وفي طلب عليه".

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة صدى البلد، أن الأطباء في مصر يحصلون على أفضل تدريب لكي يتم تأهيلهم لسوق العمل، مضيفا: "كمان وزير الصحة قال جملة عظيمة: المشوار ما زال طويلًا، وقال عندنا تقصير كمان، بنعمل مستشفيات أو نجهزها بـ 2 مليار أو 3 مليارات جنيه".

وتابع: "بحيي وزير الصحة؛ لأنه شاطر وبيعترف إنه عنده تقصير ونقص، ولكن في إنجازات وأرقام غير مسبوقة في وزارة الصحة، وكمان طالب الإعلام بالنزول وسؤال المواطنين عن الخدمة الصحية؛ لمعرفة التقصير والعمل على حله".

وأكمل: "الاعتراف بالتقصير بداية الطريق عشان نوصل للإصلاح، ووزير الصحة اعترف بالتقصير".