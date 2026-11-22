تلقى لامين يامال، نجم برشلونة، العلاج من أحد أخصائيي العلاج الطبيعي بسبب مشكلة في الكاحل، خلال عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة فياريال، اليوم الأحد، ما أثار قلقًا مؤقتًا داخل الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن يامال أثار بعض المخاوف قبل انطلاق المباراة، بعدما اضطر إلى تلقي العلاج من أحد أخصائيي العلاج الطبيعي.

وبدأ نجم برشلونة عمليات الإحماء بصورة طبيعية، لكنه توقف بعد مرور بضع دقائق، قبل أن يخلع حذاءه ويتلقى تدليكًا من أخصائي العلاج الطبيعي لعدة دقائق.

وعقب ذلك، لم تتفاقم المشكلة، إذ عاد يامال إلى ارتداء حذائه واستأنف التدريبات بصورة طبيعية، كما أنهى عمليات الإحماء بالتسديد على المرمى دون ظهور أي مؤشرات مقلقة.

وبدا أن الأمر لم يتجاوز حالة قلق عابرة، بعدما بدأ اللاعب المباراة بصورة طبيعية.

اعتماد كبير من فليك على لامين يامال

شهد الموسم الحالي اعتمادًا كبيرًا من المدرب هانز فليك على خدمات يامال، الذي أصبح من أكثر العناصر مشاركة في التشكيلة الأساسية، في ظل صعوبة تعويض تأثيره الهجومي.

وخاض اللاعب جميع المباريات الـ16 التي لعبها برشلونة في مختلف المسابقات حتى 22 نوفمبر، وبدأها جميعًا، كما تصدر قائمة لاعبي الفريق من حيث عدد دقائق المشاركة، برصيد 1355 دقيقة.

وأعاد هذا الاعتماد المتواصل تسليط الضوء على مسألة إدارة المجهود البدني للاعب الشاب، خصوصًا مع تعدد الاستحقاقات المحلية والقارية والدولية.

وذكرت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية في أكتوبر الماضي أن الجهاز الفني لبرشلونة يرى أن يامال يمتلك القدرة على تنظيم مجهوده داخل الملعب، وهو ما يفسر قدرته على الاستمرار لفترات طويلة دون أن يظهر عليه الإرهاق بالدرجة نفسها التي تظهر لدى بعض زملائه.

إصابة الركبة تثير التساؤلات حول جاهزية اللاعب

وحظيت الحالة البدنية ليامال باهتمام خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في نوفمبر، بعدما غاب عن مواجهة منتخب إسبانيا أمام التشيك بسبب شعوره بآلام في الركبة اليمنى، قبل أن يعود للمشاركة أمام إنجلترا.

وأشارت صحيفة «إل باييس» الإسبانية إلى أن برشلونة كان يرى أيضًا أن اللاعب بحاجة إلى الراحة، في ظل حجم الدقائق التي خاضها مع الفريق منذ بداية الموسم.

وتبرز هذه المعطيات حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهاز الفني لبرشلونة في التعامل مع أحد أهم أسلحته الهجومية، خاصة أن الحفاظ على جاهزيته البدنية يمثل عنصرًا مهمًا في حسابات الفريق خلال الموسم، الذي تتداخل فيه المنافسات المحلية مع الالتزامات الأوروبية والدولية.