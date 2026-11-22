أكد القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد عبد الحكيم، حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعي وتوفير أوجه الدعم للطلاب والطالبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وأشار إلى أن المعارض الخيرية تجسد قيم التكافل والتعاون التي تحرص الجامعة على ترسيخها، وتعكس اهتمامها بالطلاب باعتبارهم محور العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المعرض الخيري للملابس الجاهزة بالمدينة الجامعية طالبات سموحة، والذي تنظمه الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية على مدار يومين، بالتعاون مع مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، بحضور أعضاء هيئة التدريس المشرفين على المدن الجامعية، ومدير عام المدن الجامعية والتغذية، وعدد من مديري الإدارات ومسؤولي المدن الجامعية.

وأضاف أن الجامعة تعمل على توسيع نطاق المبادرات المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية، لتوفير احتياجات الطلاب الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمع الجامعي.

وضم المعرض مجموعة متنوعة من الملابس الجاهزة، تتيح للطالبات الحصول على احتياجاتهن في إطار مبادرة تستهدف دعم الطالبات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهن، وتجسد حرص جامعة الإسكندرية على أداء مسؤوليتها المجتمعية وتقديم أوجه الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب.