أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية استمرار التواصل والتنسيق مع مصر بصورة طبيعية، نافية صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات بين الجانبين أو سحب خبراء عسكريين مصريين من مدينة بنغازي، مشددة على قوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان رسمي، إنها تابعت ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن وجود خلافات مع جمهورية مصر العربية، وما صاحبها من مزاعم حول مغادرة خبراء عسكريين مصريين مدينة بنغازي، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وشددت القيادة العامة على أن التواصل والتنسيق مع الأشقاء في مصر مستمران بشكل طبيعي، بما يعكس متانة العلاقات القائمة بين البلدين، ويؤكد استمرار الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.

وأوضحت أن العلاقات المصرية الليبية تمثل شراكة راسخة وممتدة، تستند إلى روابط تاريخية وثيقة وثقة متبادلة ومصالح مشتركة، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على المجالات العسكرية والأمنية، بل يمتد ليشمل مشروعات إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية.

وأضاف البيان أن هذه الشراكة تمثل أهمية كبيرة في صون الأمن القومي المشترك وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة اعتزاز القيادة العامة بهذه العلاقات وحرصها على مواصلة تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام بيانها، دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، وتجنب نشر أو تداول المعلومات غير الموثقة التي قد تثير البلبلة بشأن التعاون المصري الليبي.