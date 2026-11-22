أطلق برشلونة تحركًا جديدًا لمحاولة حسم صفقة الهولندي رود نيستاد، مدافع تفينتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار سعي النادي الكتالوني للتعاقد مع أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، أعاد برشلونة تفعيل اتصالاته بشأن ضم المدافع الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا، لكن الصفقة تواجه عقبات مهمة على المستويين الاقتصادي والرياضي، ما يعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال شهر يناير.

نيستاد أكثر انفتاحًا على الانتقال إلى برشلونة

تغير موقف اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة؛ فبعدما كان يفضل في البداية مواصلة تطوره في كرة القدم الهولندية، أصبح الآن أكثر انفتاحًا على الانتقال إلى برشلونة، بعدما تعرف بالتفصيل على المشروع الرياضي الذي يعرضه عليه النادي الكتالوني.

ويقدر نيستاد بشكل خاص الفرص التي يمنحها برشلونة للاعبين الشباب، ويرى أن النادي قد يكون المكان المثالي لمواصلة تطوره ومسيرته الكروية.

تفينتي يطلب أكثر من 20 مليون يورو

تكمن نقطة الخلاف الاقتصادية الرئيسية في التقييم المالي للاعب، إذ رفع تفينتي مطالبه، ويطلب حاليًا أكثر من 20 مليون يورو للموافقة على رحيله.

ويرى برشلونة أن هذا المبلغ ينطوي على مخاطرة كبيرة بالنسبة إلى لاعب يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، ولم يمتلك حتى الآن خبرة واسعة على مستوى النخبة.

ولا توجد شكوك داخل النادي الكتالوني بشأن الإمكانات الرياضية لنيستاد، فهو مدافع أيسر يتمتع بقدرة ممتازة على الخروج بالكرة، إلى جانب امتلاكه هامشًا كبيرًا للتطور.

وتحظى التقارير الفنية الخاصة باللاعب بتقييم إيجابي للغاية داخل برشلونة، لكن الأمر يختلف عندما يتعلق بالتزام النادي باستثمار مالي مرتفع في صفقة تنطوي بطبيعتها على مخاطر، بسبب صغر سن اللاعب وقلة خبرته.

تفينتي يشترط استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم

تتمثل العقبة الأكبر أمام برشلونة في الجانب الرياضي، إذ يرغب تفينتي في استمرار نيستاد ضمن صفوفه حتى نهاية الموسم الحالي، باعتبار ذلك شرطًا للموافقة على انتقاله.

والنادي الهولندي مستعد للتفاوض بشأن بيع المدافع الشاب خلال يناير، لكنه يريد ضمان استمراره مع الفريق من خلال إعارته حتى يونيو المقبل.

ويعقد هذا المطلب خطط برشلونة، الذي كثف اتصالاته بهدف ضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية، إذ يتعين على المفاوضات التوصل إلى حل للخلافات المتعلقة بالقيمة المالية للصفقة، وكذلك موعد انتقال نيستاد المحتمل.

أندية إنجليزية تراقب المدافع الهولندي

ولا ينفرد برشلونة بالاهتمام بنيستاد، إذ تتابع أندية تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد تطوره عن كثب، وقد تدخل المنافسة على ضمه، وهو ما يزيد صعوبة المفاوضات، وربما يسهم في رفع القيمة المالية للصفقة.

ومع ذلك، يمتلك برشلونة نقطة إيجابية تتمثل في رغبة اللاعب، الذي يمنح الأولوية للانتقال إلى النادي الكتالوني، بسبب توافقه مع فلسفته الكروية، فضلًا عن أن البلوجرانا كان أول نادٍ أوروبي كبير يراهن على موهبته ويؤمن بإمكاناته.

وبالتالي، فإن الاهتمام متبادل بين الطرفين، كما أن استعداد نيستاد للانتقال يمثل عاملًا إيجابيًا لبرشلونة.

لكن تحويل هذا الاهتمام إلى صفقة فعلية يتطلب تجاوز المطالب الاقتصادية والرياضية لتفينتي، الذي لا يبدو متعجلًا للتخلي عن أحد أبرز مواهبه الشابة.