تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.





رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية) وضبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة– هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





