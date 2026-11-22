تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي مساء غد الاثنين لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 في مواجهة لا تقتصر أهميتها على صراع النقاط الثلاث وإنما تحمل في طياتها مواجهة تاريخية متكافئة تكشفها لغة الأرقام بعد ما عجز أي من الفريقين عن فرض هيمنة مطلقة على الآخر خلال المواجهات السابقة.

وقبل ساعات من انطلاق القمة تبدو الأرقام التاريخية بين الفريقين كافية لتأكيد صعوبة التكهن بهوية الفائز فخلال 20 مباراة جمعت الأهلي وبيراميدز منذ تغيير اسم الأخير حقق الفريق الأحمر 8 انتصارات مقابل 7 انتصارات للفريق السماوي بينما فرض التعادل نفسه في 5 مواجهات في مؤشر واضح على التقارب الكبير بين الطرفين.

ولا يتوقف التكافؤ عند عدد الانتصارات فقط بل يمتد إلى حصيلة الأهداف التي تمنح بيراميدز أفضلية طفيفة بعد ما سجّل لاعبوه 24 هدفًا مقابل 23 هدفًا للأهلي ليكون الفريق السماوي متقدمًا بهدف وحيد فقط في إجمالي المواجهات رغم تأخره بانتصار واحد في سجل النتائج.

الأهلي يتفوّق في الانتصارات.. وبيراميدز يرد بالأهداف

تكشف المواجهات العشرون السابقة عن صراع متقارب للغاية، فالأهلي نجح في الخروج فائزًا خلال 8 مباريات بينما حسم بيراميدز 7 مواجهات لصالحه وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وتعكس هذه الأرقام أن الأهلي يمتلك أفضلية تاريخية محدودة لكنها لا تمنحه تفوقًا كبيرًا على منافسه خاصة أن بيراميدز نجح في تسجيل أهداف أكثر خلال المواجهات المباشرة.

وبحساب المتوسطات سجّل الأهلي 1.15 هدف في المباراة الواحدة مقابل 1.2 هدف لبيراميدز بينما بلغ متوسط الانتصارات 40% للفريق الأحمر مقابل 35% للفريق السماوي وانتهت 25% من المواجهات بالتعادل.

وتكشف هذه النسب عن مواجهة يصعب فيها ترجيح كفة طرف على الآخر استنادًا إلى التاريخ وحده وهو ما يزيد من أهمية التفاصيل الفنية والقدرة على استغلال الفرص في لقاء الغد.

2 - 1 النتيجة المفضلة للأهلي.. وثلاثية متكررة في انتصارات بيراميدز

ومن أبرز الأرقام التي تكشف طبيعة المواجهات بين الفريقين تنوع النتائج التي تحقق بها الانتصار مع ظهور بعض النتائج بصورة متكررة.

ويأتي الفوز بنتيجة 2-1 في مقدمة النتائج الأكثر تكرارًا للأهلي بعدما حقق الفريق الأحمر هذه النتيجة 3 مرات بينما فاز بنتيجة 1-0 في مناسبتين وكرر انتصاره بثلاثية نظيفة في مناسبتين أيضًا في حين حقق فوزًا واحدًا بنتيجة 3-2.

أما بيراميدز فتبدو انتصاراته أكثر تنوعًا من حيث النتائج بعدما حقق الفوز بنتيجة 1-0 مرتين وكرر انتصاراته بنتيجة 2-0 في مناسبتين كما فاز بثلاثية نظيفة مرتين بينما انتهت مباراة واحدة بفوزه 2-1.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الفريقين يمتلكان القدرة على حسم المواجهات بفوارق مختلفة سواء من خلال الانتصارات الضيقة أو النتائج الكبيرة وهو ما يجعل سيناريو المباراة المقبلة مفتوحًا أمام أكثر من احتمال.

5 تعادلات تكشف صعوبة الحسم بين القطبين

لم تكن مباريات الأهلي وبيراميدز حافلة بالانتصارات فقط بل شهدت أيضًا 5 تعادلات توزعت بين نتائج مختلفة.

وجاء التعادل السلبي بنتيجة 0-0 في مناسبتين بينما تكرر التعادل الإيجابي 2-2 مرتين أيضًا وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل 1-1.

وتوضح هذه النتائج أن المواجهات المباشرة لم تكن دائمًا مفتوحة هجوميًا حيث نجح الفريقان في بعض المناسبات في تعطيل خطورة المنافس وفرض نتيجة التعادل بينما شهدت مباريات أخرى تبادلًا للأهداف والفرص.

وتبقى نتيجة 2-2 الأكثر دلالة على قدرة الفريقين على تقديم مواجهات هجومية مفتوحة في الوقت الذي تعكس فيه التعادلات السلبية صعوبة اختراق دفاع كل طرف عندما تصل المباراة إلى أعلى درجات الحذر التكتيكي.

فارق الأهداف.. الأهلي يتفوق في الانتصارات الكبيرة وبيراميدز يملك توازنًا مختلفًا

ومن زاوية أخرى تكشف نتائج المواجهات السابقة عن اختلاف في طبيعة انتصارات الفريقين سواء من حيث الفارق التهديفي أو القدرة على حسم المباريات.

فالأهلي حقق 6 انتصارات بفارق هدف واحد مقابل انتصارين بفارق 3 أهداف ولم يحقق أي فوز بفارق هدفين.

أما بيراميدز فحقق 3 انتصارات بفارق هدف واحد مقابل انتصارين بفارق هدفين وانتصارين بفارق 3 أهداف.

وتوضح هذه الأرقام أن الأهلي حسم النسبة الأكبر من انتصاراته بفارق هدف وحيد بينما نجح بيراميدز في تحقيق عدد أكبر من الانتصارات بفوارق مريحة نسبيًا وهو ما يعكس اختلاف السيناريوهات التي حسم بها الفريقان مواجهاتهما السابقة.

كما تكشف النتائج أن الفريق السماوي استطاع في بعض المباريات فرض تفوق هجومي واضح بينما اعتمد الأهلي في عدد أكبر من انتصاراته على حسم التفاصيل الصغيرة والخروج بالنقاط كاملة دون الحاجة إلى فوارق كبيرة.

صراع الصدارة.. 4 نقاط تفصل الأهلي عن بيراميدز

وبعيدًا عن الحسابات التاريخية تحمل مواجهة الغد أهمية استثنائية في سباق الدوري بعدما فرض بيراميدز نفسه على القمة بالعلامة الكاملة خلال الجولات الثماني الأولى.

ويتصدر الفريق السماوي جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما حقق 8 انتصارات متتالية ليقدم واحدة من أقوى البدايات في المسابقة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة.

وتمنح هذه الأرقام المباراة أهمية مضاعفة ففوز الأهلي يعني تقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة فقط وإعادة المنافسة على القمة إلى نقطة شديدة الاشتعال بينما يمنح انتصار بيراميدز الفريق فرصة الابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق إلى 7 نقاط.

أما التعادل فيبقي الفارق بين الفريقين عند 4 نقاط ويمنح بيراميدز أفضلية الحفاظ على موقعه في القمة دون أن يتمكن الأهلي من تحقيق القفزة التي يبحث عنها.