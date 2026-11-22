احتفل الفيلم الفلسطيني «حوار مع البحر» للمخرج مؤيد عليان بعرضه العربي الأول في مهرجان الدوحة السينمائي بحضور مخرجه مؤيد عليان، والمنتج رامي عليان، والنجم الفلسطيني كامل الباشا، والفنانة ماريا زريق.

وشهد العرض حضور صُنّاع الفيلم وأبطاله، في محطة جديدة ضمن رحلته بالمهرجانات السينمائية الدولية، حيث صعد فريق العمل إلى المسرح عقب العرض للقاء الجمهور والحديث عن الفيلم وكواليس صناعته.

فيلم حوار مع البحر

تدور أحداث الفيلم في مدينة القدس حول كمال، رجل فلسطيني يبلغ من العمر 60 عامًا، يتلقى أمرًا من محكمة إسرائيلية بسداد دين مستحق للضمان الاجتماعي باسم ابنه وائل، الذي يُعتقد أنه غرق في البحر الأحمر قبل عشرين عامًا. لكن عندما يكتشف كمال عدم وجود أي سجل رسمي لوفاة ابنه، ينطلق في رحلة للبحث عن الحقيقة وكشف ما حدث لوائل.

الفيلم من تأليف وإخراج مؤيد عليان، وشارك في كتابته رامي عليان، ويضم في بطولته كامل الباشا، وعامر حليحل، وبحيرة عبلاسي، وماريا زريق، وربى بلال، وهيثم العمري، وريبيكا إزميرالدا تلحمي، وإبلا ماري، ويضم فريق العمل مدير التصوير لورينزو كاساديو فانوتشي، والمونتير ماتيو فاتشيندا، ومصمم الديكور علاء أبو غوش، ومدير اختيار الممثلين سليم أبو جبل، ومصمم الأزياء حمادة عطا الله، والمؤلفة الموسيقية فابيين فان إيك، ومصمم الصوت محمد شلودي.

الفيلم إنتاج مشترك بين فلسطين وهولندا والمملكة العربية السعودية وقطر، وتبلغ مدته 112 دقيقة، وهو من إنتاج شركة PalCine Productions، وبالإنتاج المشترك مع KeyFilm وRed Sea Fund وMetafora Production، وبدعم من صندوق هوبرت بالس، وصندوق الفيلم الهولندي، وصندوق البحر الأحمر، ومؤسسة الدوحة للأفلام، وتتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى MAD World مهام المبيعات الدولية.

ويأتي عرض الفيلم في الدوحة بعد عرضه العالمي الأول ضمن قسم «سبوتلايت» بالدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعرضه الأول في أمريكا الشمالية ضمن برنامج «سنتر بيس» بالدورة الـ51 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، حيث حظي باستقبال حافل من الجمهور.

وواصل الفيلم مسيرته الناجحة بحصده جائزة JAM لأفضل موسيقى بالدورة الـ48 من مهرجان سينيميد للسينما المتوسطية بمدينة مونبلييه الفرنسية، تكريمًا للموسيقى التصويرية التي وضعتها المؤلفة الموسيقية فابيين فان إيك، كما أُدرج الفيلم ضمن القائمة المختصرة لجوائز الفيلم الأوروبي.