نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية بمحافظة جنوب سيناء، احتفالا باليوم العالمي للطفل وعيد الطفولة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات من قصر ثقافة طور سيناء، بمعرض للفنون التشكيلية للفنانة ياسمين خاطر، تضمن 75 لوحة فنية متنوعة، من نتاج الورش الفنية المنفذة بالقصر، وشهد حضور حسني راشد، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، وسهير صديق، نائب رئيس مجلس المدينة، ومنيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، ولفيف من المثقفين والمبدعين.

وعلى المسرح الصيفي للقصر، أحيت فرقة أطفال طور سيناء للفنون الشعبية، بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، فعاليات الحفل بباقة من الاستعراضات المستوحاة من التراث المصري، منها: "سيناء، مصر أم الدنيا، بنت حضارية، صعيدي، سمسمية، نوبة، على إيدك اتعلمنا"، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

واختتم الحفل، الذي قدمت فقراته الإعلامية روان رضا، بكلمة لرئيس المدينة، أعرب خلالها عن سعادته، مشيدا بمستوى الأنشطة التي تقدمها قصور الثقافة، وخاصة لأبناء المحافظات الحدودية، ودورها في اكتشاف وتنمية الموهوبين والمبدعين بالمدينة.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، عقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للطفل"، بحضور مجموعة من طلاب المعهد الأزهري الابتدائي، وأوضحت خلالها هانم السيد، مدير برنامج "مشروعك" بمجلس المدينة، التحديات التي تواجه الأطفال، ومنها التعليم والصحة والحماية من العنف، مؤكدة ضرورة توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وتنظيم حملات توعية مكثفة، إلى جانب الجهود التي تقوم بها الدولة، ومنح الأطفال فرصًا للتعبير عن آرائهم في القضايا التي تخص مستقبلهم.

واختتمت الأنشطة المنفذة بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة جنوب سيناء، من بيت ثقافة نويبع، بعرض لمسرح العرائس بعنوان "يلا نحافظ على المياه"، بحضور مجموعة من تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة الشهيد عمرو مصطفى للغات، خلال زيارتهم الميدانية ضمن بروتوكول التعاون المشترك. أعقب ذلك ورشة سرد وحكي قصصي بعنوان "النورج"، من سلسلة قصص "السنبلة الذهبية"، تأليف سلوى العناني، ورسوم جرجس ممتاز، قدمتها إسراء أبو حوسة سالم، مديرة الموقع، تلتها ورشة فنية للأطفال بعنوان "عيد الطفولة"، وسط أجواء تفاعلية.