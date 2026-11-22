في أجواء اتسمت بالترحيب والحفاوة، استقبل عدد من أولياء الأمور الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالزغاريد ورفع صوره أمام مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية التابعة لإدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية، وذلك تزامنًا مع زيارته للمحافظة لإجراء جولة تفقدية بعدد من المدارس والوقوف على سير العملية التعليمية بها.

وحرص أولياء الأمور على التواجد أمام بوابة المدرسة قبل وصول الوزير، حاملين صوره، وسط أجواء من الترقب والترحيب، فيما تعالت الزغاريد تعبيرًا عن استقبالهم له، في مشهد لافت تزامن مع استعدادات المدرسة لاستقبال الوزير والوفد المرافق له.

وتأتي زيارة وزير التربية والتعليم إلى الإسكندرية بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي تستهدف متابعة الأوضاع داخل المدارس والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة تفقد عدد من المدارس بمختلف المناطق التعليمية بالمحافظة، لمتابعة انتظام الدراسة داخل الفصول، والاطمئنان على مستوى الانضباط المدرسي، إلى جانب متابعة التجهيزات والإمكانات المتاحة داخل المنشآت التعليمية، والاستماع إلى المسؤولين عن العملية التعليمية بشأن أبرز التحديات والاحتياجات، بما يسهم في تحسين البيئة المدرسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.