مع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا بالتزامن مع التقلبات الجوية ودخول موسم الشتاء، تتزايد التحذيرات من اللجوء إلى الوصفات العلاجية العشوائية، وعلى رأسها ما يعرف شعبيًا بـ«الحقنة الثلاثية» أو «حقنة البرد»، التي يلجأ إليها البعض للتخلص سريعًا من الأعراض، رغم ما قد تسببه من مخاطر صحية ومضاعفات خطيرة، خاصة عند استخدامها دون إشراف طبي.

وحذّر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من استخدام الحقنة الثلاثية، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أسس علمية سليمة، وقد تشكل خطورة على صحة المواطنين، خاصة مع تداولها واستخدامها دون استشارة الطبيب.

أدوية

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن لقاح الإنفلونزا متاح طوال العام، إلا أن الحصول عليه قبل دخول فصل الشتاء يمثل التوقيت الأفضل للوقاية من الإصابة ومضاعفاتها.

وأشار إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 100%، لكنه يقلل بصورة كبيرة من حدة الأعراض واحتمالات حدوث المضاعفات، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ومن بينها الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة.

وأضاف أن لقاح الإنفلونزا متوفر بمكاتب التطعيمات ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب مراكز المصل واللقاح، مشددًا على أهمية الحصول عليه سنويًا لمواجهة التغيرات المستمرة في سلالات الفيروس.

أعراض الإنفلونزا هذا العام.. هل تختلف عن المواسم السابقة؟

وحول طبيعة الإنفلونزا خلال الموسم الحالي، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الأعراض المتوقعة لا تختلف كثيرًا عن المواسم السابقة، وتشمل ارتفاع درجات الحرارة وآلام الجسم والرشح والسعال.

ولفت إلى أن التغيرات التي تطرأ على الفيروس من موسم إلى آخر تمثل الاختلاف الأساسي، وهو ما يستدعي تحديث اللقاحات سنويًا لضمان فعاليتها في مواجهة السلالات المنتشرة.

حقنة البرد والمضادات الحيوية.. تحذير من خلطات العلاج العشوائية

وانتقد “عبدالغفار” الاعتماد على ما يُعرف بـ«خلطة البرد» أو الحقنة الثلاثية، موضحًا أنها غالبًا ما تضم مضادًا حيويًا ومسكنات، وأحيانًا مادة الكورتيزون، رغم أن المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية.

وحذّر من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تفاقم أزمة مقاومة الميكروبات للمضادات، التي أصبحت واحدة من أبرز التحديات الصحية على مستوى العالم.

وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بالتشخيص أو الحصول على وصفات علاجية عبر الهاتف، موضحًا أن التشخيص الطبي السليم يعتمد على الفحص السريري وتقييم الحالة وإجراء التحاليل عند الضرورة، وليس مجرد الاستماع إلى الأعراض.

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تشخيص الأمراض بدلًا من الطبيب؟

وفيما يتعلق بالاعتماد المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنها قد تكون وسيلة مساعدة للحصول على المعلومات، لكنها لا يمكن أن تحل محل الطبيب أو الكشف الطبي المباشر.

وأوضح أن العرض المرضي الواحد، مثل الصداع، قد يرتبط بأسباب صحية متعددة ومختلفة، وهو ما يجعل الوصول إلى تشخيص دقيق أمرًا يتطلب فحصًا طبيًا حقيقيًا، وليس مجرد إدخال الأعراض في أحد البرامج الإلكترونية.

وأشار إلى أن معظم حالات الإنفلونزا تتحسن تلقائيًا خلال عدة أيام مع الراحة والعلاج الداعم، بينما تحتاج الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات إلى مراجعة الطبيب والحصول على العلاج المناسب وفقًا لحالتها.

حقيقة نقص أدوية الضغط والسكر في مصر

وفيما يتعلق بما أثير حول نقص بعض الأدوية، أكد عبد الغفار أن مصر لم تشهد نقصًا في أدوية علاج الأمراض المزمنة، وعلى رأسها أدوية الضغط والسكر، موضحًا أن بعض المشكلات قد ترتبط بعدم توافر اسم تجاري بعينه نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد.

وأضاف أن وزارة الصحة تحرص على توفير المثائل والبدائل العلاجية المعتمدة التي تحتوي على المادة الفعالة نفسها، وتحقق التأثير العلاجي المطلوب، بما يضمن استمرار حصول المرضى على أدويتهم دون انقطاع.

وتأتي هذه التحذيرات لتجدد التأكيد على أهمية الابتعاد عن الوصفات العلاجية غير الموثوقة، وعدم تناول المضادات الحيوية أو حقن البرد دون استشارة طبية، مع الحرص على التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.