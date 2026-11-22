قام المهندس أحمد عاطف الفرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية إلى جراج قطاع الحملة الميكانيكية، والحملة الميكانيكية بالتنقية الشرقية، للوقوف على واقع الإمكانات الفنية والتشغيلية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع.

متابعة حالة السيارات والمعدات

وشملت الجولة متابعة حالة السيارات والمعدات، والاطمئنان على كفاءتها الفنية، ومراجعة أعمال الصيانة والتجهيز، إلى جانب متابعة أداء فرق العمل ومدى استعدادها للتعامل مع متطلبات التشغيل المختلفة.

وأكد "الفرجاني" أن قوة منظومة الصرف الصحي لا تقاس فقط بما تقدمه من خدمات يومية، وإنما بقدرتها على الاستعداد المسبق وسرعة التحرك وكفاءة التعامل مع مختلف الظروف، مشددًا على أن الحفاظ على جاهزية المعدات ورفع كفاءة التشغيل يمثلان أولوية مستمرة.

وتعكس الجولة توجهًا واضحًا نحو ترسيخ ثقافة العمل الميداني، والاقتراب من مواقع التنفيذ، وتحويل المتابعة إلى خطوات عملية تسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة منظومة التشغيل بالشركة.