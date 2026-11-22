شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حملات نظافة موسعة لرفع المخلفات والتراكمات من الشوارع والميادين، وتحسين مستوى النظافة العامة، في إطار جهود الوحدة المحلية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



جاءت الأعمال تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وبمتابعة المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، حيث استهدفت الحملات تكثيف أعمال رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف المناطق، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتيسير الحركة بالشوارع.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار جهودها الميدانية وتكثيف أعمال النظافة العامة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.