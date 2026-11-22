أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، إصابة مواطن بحريني من ذوي الاحتياجات الخاصة ومقيم باكستاني، جراء الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة، أمس السبت، وسط أضرار مادية طالت منشآت صناعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المواطن البحريني حالته الصحية مستقرة، بينما يرقد المقيم الباكستاني في حالة حرجة، مشيرة إلى أن المصابين يتلقيان العلاج داخل المستشفى.

في سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية البحرينية في بيان سابق أن الهجمات تسببت في اندلاع حريق داخل منشأة صناعية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ودمر رادارين أمريكيين للدفاع الجوي من طراز «باتريوت»، في قاعدتي الرفاع وأوالي بالبحرين، خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.