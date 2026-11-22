أكد الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن خريجي الأزهر الوافدين امتدادٌ لرسالته العلمية والدعوية في مختلف أنحاء العالم، ويحملون أمانة نشر منهجه الوسطي المعتدل، بما يعكس عالمية رسالته وقدرته على التواصل مع مختلف الثقافات والحضارات.

الأزهر يجسد نموذجًا متفردًا في تجديد الخطاب الديني

وأوضح أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، خلال كلمته في الحفل السنوي للأزهر الشريف لتخريج الطلاب الوافدين للعام الدراسي 2025–2026، أن الأزهر يجسد نموذجًا متفردًا في تجديد الخطاب الديني، يجمع بين أصالة النص وعمق الواقع، ويرسي منهجًا وسطيًّا يحفظ الدين ويصون الإنسان، مشيرا إلى نماذج تاريخية تعكس عمق العلاقات العلمية بين الأزهر ودول العالم، منها الطلاب الصينيون الذين وفدوا للدراسة فيه، ومنهم العالم والمترجم محمد مكين، الذي ترجم معاني القرآن الكريم إلى الصينية، والمؤرخ عبد الرحمن ناتشون، وقد أسهما في تعليم اللغة العربية بالصين وتعزيز العلاقات الثقافية بين الصين والعالم العربي.

وأكد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للطلاب الوافدين أسهمت في إعداد أجيال مؤهلة لتمثيل الأزهر في أوطانها، ومزودة بوعي أزهري راسخ، مشيرًا إلى أن انتسابهم إلى الأزهر يمتد إلى الارتباط بسنده العلمي المتصل عبر القرون وصولًا إلى رسول الله ﷺ. ولفت إلى انتشار الخريجين في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين وكندا، وإلى ما يوليه الإمام الأكبر من رعاية خاصة للطلاب الفلسطينيين، ولا سيما طلاب غزة.

وشدد الجندي على تكامل جهود قطاعات الأزهر في رعاية الطلاب الوافدين علميًّا وتأهيليًّا وتدريبيًّا، ومتابعة احتياجاتهم، بما يحميهم من الأفكار المتطرفة، سواء اتجهت إلى الغلو أو التفريط، في ظل التحديات الفكرية المتزايدة والاختراقات في الفضاء الإلكتروني. وأضاف أن الأزهر يضطلع بدور محوري في حماية الوعي محليًّا وعالميًّا، ومواجهة التطرف، وتصحيح الصور المغلوطة عن الإسلام.

واختتم أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بتوصية الخريجين بالاعتزاز بهويتهم الأزهرية والمحافظة على سمتهم وهيئتهم، واستحضار سيرة النبي ﷺ وأخلاقه، قائلًا: «حافظوا على هيبتكم الأزهرية، وحافظوا على عمامتكم، وحافظوا على هيئتكم، وحافظوا على سيدنا رسول الله ﷺ في قلوبكم».