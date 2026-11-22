كشف صناع فيلم في ظلال القاهرة (CAIRO SHADOWS) عن البوستر الرسمي، وهو أول فيلم روائي طويل يشترك في إخراجه الأخوان راني وسالم مصالحة، وذلك قبيل عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والعشرين من مهرجان مراكش الدولي للفيلم، المقامة في الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر 2026.



ويقام العرض الرسمي الأول للفيلم اليوم الأحد 22 نوفمبر، في تمام الثالثة عصراً، بقصر المؤتمرات، قاعة الوزراء، بحضور لجنة تحكيم المهرجان، ويقدمه المدير الفني للمهرجان ريمي بونوم باللغة الإنجليزية، مع ترجمة فورية إلى العربية، بحضور المخرجين راني وسالم مصالحة، وأبطال الفيلم حسن مالك وتارا عماد وجهاد حسام الدين، إلى جانب فريق الإنتاج.



كما يشهد يوم الاثنين 23 نوفمبر، في السادسة والربع مساءً، أول عرض جماهيري للفيلم بسينما لو كوليزيه، يعقبه نقاش مفتوح مع الجمهور بحضور المخرجين، باللغة الفرنسية مع ترجمة إلى العربية.



تدور أحداث «في ظلال القاهرة» في حي الزبالين بمنشية ناصر عام 2009، حيث يعود سالم إلى الحي بعد غياب طويل، ليجد والده قد أنهكته الحياة، بينما تزوجت شقيقته من رجل طموح يعمل في مجال إعادة التدوير. ومع توليه مسؤولية مزرعة الخنازير التي تملكها عائلته، يبدأ سالم في تحقيق النجاح وتكوين صداقات جديدة، كما يقع في الحب، إلى أن يتسبب تفشي إنفلونزا الخنازير في موجة من الذعر السياسي والاجتماعي بالقاهرة. ومع تحول الحي إلى ساحة للصراع، يجد سالم نفسه مضطراً للمخاطرة بكل شيء من أجل حماية إرث عائلته وضمان بقائها.



وصُور الفيلم داخل منشية ناصر بمشاركة عدد من سكان الحي، في تجربة سينمائية تجمع بين ممثلين محترفين ووجوه جديدة من أبناء المنطقة، من بينهم مربو الخنازير والعاملون في مجال إعادة التدوير، ليقدم العمل حكاية تنبع من قلب المجتمع المحلي، ويروي أهل المنطقة تفاصيلها بأنفسهم.



ويشارك في بطولة الفيلم حسن مالك في دور سالم، وتارا عماد في دور ميرا، وكامل الباشا في دور يوسف، وحمزة العيلي في دور جابي، وجهاد حسام الدين في دور صوفيا، وكريم أدريانو في دور منصور، ومينا ممتاز في دور الكاهن. الفيلم من سيناريو غلاديس مارسيانو وفاليري مورو وراني مصالحة، وتصوير إريك دوفان، ومونتاج جوليا غريغوري، وموسيقى أمين بوحافة، وأزياء شيماء عيسى، ومكياج رومينا أليو، فيما يتولى مهام الصوت برونو شفايزغوت وأنطوان فرانسوا وفريد ديمولدر.