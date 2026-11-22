أثارت تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، خلال الجمعية العمومية للنادي، موجة جديدة من الجدل مع برشلونة، بعدما استعرض أرقامًا تتعلق بقرارات التحكيم منذ تطبيق تقنية الفيديو، معتبرًا أنها تكشف تفاوتًا واضحًا بين الغريمين في الاستفادة من القرارات التحكيمية.

وطالب بيريز باستقالة خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، وجدد انتقاداته لبرشلونة على خلفية قضية نيجريرا، مشيرًا إلى ما وصفه بالمساعدات التحكيمية التي حصل عليها النادي الكتالوني.

بيريز يستعرض أرقام التحكيم ويهاجم رابطة الليجا

وخلال حديثه عن الإحصائيات، أشار رئيس ريال مدريد إلى أن برشلونة لعب 862 دقيقة بتفوق عددي خلال العقد الأخير، بينما سجل فريقه حصيلة سلبية في هذا الجانب، معتبرًا أن الفارق يستحق التوقف أمامه.

كما استند بيريز إلى عدد الأهداف التي ألغتها تقنية الفيديو، موضحًا أن ريال مدريد ألغيت له 42 هدفًا منذ تطبيق التقنية، مقابل 19 هدفًا لبرشلونة، قبل أن يربط هذه الأرقام بما وصفه بتقاعس رابطة الدوري الإسباني عن معالجة المشكلة.

وأضاف رئيس النادي الملكي أن الموسم الحالي شهد وجود 21 حكمًا تمت ترقيتهم بفضل نيجريرا، قبل أن يتساءل مستنكرًا عن سبب تعرض ناديه للملاحقة رغم ما يراه من تجاوزات تحكيمية.

إعلاميون محسوبون على برشلونة يردون على بيريز

لكن الأرقام التي عرضها بيريز لم تمر دون رد من الجانب الكتالوني، إذ سارع عدد من الإعلاميين المحسوبين على برشلونة إلى مهاجمة رئيس ريال مدريد والتشكيك في الطريقة التي قدم بها هذه الإحصائيات.

وكان جوتا جوردي، مقدم البرامج في شبكة «إل شيرينجيتو»، من أبرز المهاجمين لبيريز، بعدما نشر تعليقًا ساخرًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: «فلورنتينو يبكي في جمعيته العمومية بسبب هذه الصورة».

وتابع جوردي هجومه على رئيس ريال مدريد، قائلًا: «فلورنتينو يطالب بما امتلكه طوال 100 عام للفوز بالطريقة التي اعتادوا الفوز بها، والآن يحتاجون إلى ذلك ويفتقدونه: المساعدات. آسف، لكن الفوز بأهداف من تسلل أو بمخالفات انتهى!».

ثم أضاف: «لو كانت تقنية الفيديو موجودة منذ 100 عام، لكان لديهم لقبان فقط في دوري أبطال أوروبا و8 ألقاب في الدوري».

جيرارد روميرو: لولا تقنية الفيديو لاستمروا في التصرف بحرية

ولم يكن جوردي الوحيد الذي رد على بيريز، إذ دخل جيرارد روميرو، مقدم برنامج «جيجانتيس إف سي»، على خط المواجهة، معتبرًا أن الأرقام التي استعرضها رئيس ريال مدريد تكشف جانبًا آخر من القصة، وقال إن غياب تقنية الفيديو كان سيسمح باستمرار الأخطاء التحكيمية التي استفاد منها النادي الملكي.

وأضاف روميرو: «هناك 42 هدفًا ألغتها تقنية الفيديو لريال مدريد، مقابل 19 لبرشلونة. حسنًا، يمكنهم الاستمرار في تكرار هذه الأرقام، لكن عليهم أن يتحلوا ببعض الخجل، لأنه لولا تقنية الفيديو لاستمروا في التصرف بحرية كما يحلو لهم».

ريال مدريد يلاحق برشلونة في صدارة الدوري الإسباني

وتغلب ريال مدريد على سيلتا فيجو بشق الأنفس بنتيجة 2-1، بهدف متأخر لكارلوس إسبي، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، بالتساوي مع غريمه برشلونة المتصدر، الذي يخوض عصر اليوم مواجهة أمام فياريال.