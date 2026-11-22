أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع المنامة، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تجدد رفضها التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافها لدول المنطقة والمنشآت المدنية، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

وشددت الوزارة على أن المملكة تحمل إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم تعريض أمن شعوب المنطقة ومقدراتها للخطر.

ويأتي الموقف السعودي عقب هجوم إيراني استهدف منشأة صناعية مدنية في البحرين، السبت، وأسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، وفقًا لما أعلنته السلطات البحرينية.

وذكرت وكالة رويترز أن السلطات البحرينية أعلنت إصابة شخصين جراء الهجوم، أحدهما مواطن بحريني والآخر مقيم باكستاني، فيما عملت فرق الدفاع المدني على احتواء الحريق الناجم عن الاستهداف.

في السياق ذاته، أعلنت قوة دفاع البحرين تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الإيرانية، مشيرة إلى أن سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض تسبب في أضرار مادية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام.

وتأتي الإدانة السعودية في ظل تصاعد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، وما تثيره من مخاوف بشأن اتساع نطاق المواجهة العسكرية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، لا سيما مع تزايد استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية.

وأكدت المملكة، من خلال موقفها، وقوفها إلى جانب البحرين في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أراضيها ومنشآتها المدنية، مجددة تمسكها بمبادئ القانون الدولي وضرورة احترام سيادة الدول وقواعد حسن الجوار.