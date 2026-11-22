تعرض المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، ونقل على إثرها للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

واستدعت حالة المستشار أحمد جلال تدخلا طبيا سريعا، ونقل للعناية المركزة حتى يستمر تحت الملاحظة الطبية والفحوصات لتحديد سبب الوعكة وتحديد طبيعة الحالة.

ويتم تقييم حالة نائب رئيس الزمالك بشكل مستمر داخل المستشفى للوقوف على جميع تفاصيل الأزمة.

استعدادات الزمالك للقاء الجونة

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض إلى مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق أول انتصار لهم في المسابقة والخروج من سلسلة النتائج السلبية.

موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة غدا، الاثنين 23 نوفمبر 2026، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل شبكة قنوات أون سبورت المواجهة، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في مواجهة واحدة، وتلقى هزيمة وحيدة.

وعلى المستوى الهجومي، سجل لاعبو الفريق الأبيض 11 هدفًا خلال أول 8 جولات، بينما استقبلت شباكهم 4 أهداف فقط، ليصل فارق الأهداف إلى 7.

ويأمل الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث أمام الجونة، من أجل تعزيز رصيده ومواصلة مطاردة الأهلي وبيراميدز على صدارة المسابقة، خاصةً مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.