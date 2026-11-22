تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، وعدًا بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين يوم 1 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعد التواصل مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وإبلاغ الجهاز الفني بوجود تحركات لتوفير المستحقات المالية وصرف جزء منها في الموعد المحدد.

ويأمل الجهاز الفني أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق حالة من الاستقرار داخل الفريق، والحفاظ على تركيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات المهمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض إلى مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق أول انتصار لهم في المسابقة والخروج من سلسلة النتائج السلبية.

موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة غدا، الاثنين 23 نوفمبر 2026، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل شبكة قنوات أون سبورت المواجهة، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في مواجهة واحدة، وتلقى هزيمة وحيدة.