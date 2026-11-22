حقق مراد سامح لاعب نادي تربل اف كلوب المركز الأول في منافسات بطولة الجمهورية للموسم الرياضى 2026-2027 للجمباز الفنى رجال مرحلة 8 سنوات

وجاء تتويج مراد سامح بالمركز الأول خلال منافسات المستوى الأول فردي عام للجمباز الفني تحت قيادة مدربه أحمد محمود.

واقيمت منافسات بطولة الجمهورية للجمباز الفني على صالة نادي مدينة نصر بمشاركة 105 هيئة رياضية بتواجد 1175 لاعبا خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2026

في سياق أخر انعقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للجمباز عن الموسم الرياضي 2025-2026، بحضور الأندية التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وأعضاء مجلس الإدارة، تقريرًا تفصيليًا عن أنشطة الاتحاد خلال الموسم، شمل البطولات المحلية والدولية، والدورات التدريبية، والاستضافات الدولية، إلى جانب أبرز الإنجازات والنتائج التي حققها المنتخب الوطني في مختلف المحافل الرياضية.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية تكريم أبطال مصر في الجمباز من الكبار والناشئين، تقديرًا لما حققوه من إنجازات دولية متميزة خلال الموسم الرياضي، وعلى رأسها النتائج المشرفة والإنجازات الأولمبية التي حققها أبطال المنتخب الوطني خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026.

واختُتمت فعاليات الجمعية في أجواء من التعاون والتفاعل المثمر بين مجلس إدارة الاتحاد والأندية المشاركة، مع التأكيد على مواصلة العمل لتطوير منظومة الجمباز المصري، والارتقاء بمستوى البطولات المحلية والدولية، ودعم برامج إعداد وتأهيل اللاعبين والمدربين، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف المستويات