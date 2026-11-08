قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للجمباز الفني يتأهل لنهائيات الفرق في أولمبياد الشباب داكار 2026

منتخب مصر للجمباز
منتخب مصر للجمباز
عبدالله هشام

حقق منتخب مصر للجمباز الفني رجال المركز السابع وتأهل لنهائيات منافسات الفرق  في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» المقامة خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 13 نوفمبر الجاري، لأول مرة في تاريخ الجمباز الفني المصري.

ويضم منتخب مصر للجمباز الفني: عبد الله شعراوي ومازن السيد ومحمد عبد القوي تحت إشراف المدرب مصطفى عمر.

يأتي هذا الإنجاز ليكون الأول للمنتخبات المصرية في منافسات الفرق  في المحافل الدولية والأولمبية. 

كما تأهل عبد الله شعراوي بطل منتخب مصر للجمباز الفني لنهائيات منافسات الفردي العام في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026

ومن ناحية اخري يستهل  الناشئات  مشواره في منافسات  دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026

ويتكون منتخب فني ناشئات :لارا سليمان وكارما خميس وتيا الميداني تحت قيادة محي الدين غالب (مدرب فني انسات) ونانسي محمد علي طمان (مدربة فني انسات)

ومن جانبه أعرب  الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي  عن سعادته بتأهل منتخب مصر للجمباز الفني رجال الي نهائيات البطولة للمرة الأولى في تاريخ الجمباز المصري 
واضاف امين ان القارة السمراء شهدت طفرة كبيرة في  رياضة الجمباز بشكل عام والجمباز الفني بشكل خاص وسيكون لها تواجد علي منصات التتويج في المحافل الدولية 

واختتم امين ان منتخب مصر للجمباز الفني للشباب هو مستقبل الجمباز في مصر ونواة لدعم المنتخب الاول من اجل مواصلة الإنجازات علي المستتوين القاري والدولي وفق الخطة الموضوعة من اللجان الفنية داخل اتحاد الجمباز

مصر تشارك في 19 لعبة رياضية

وتخوض مصر منافسات الدورة ببعثة تضم 45 لاعبًا ولاعبة، وفقًا للقائمة التفصيلية المعلنة، يتنافسون في 19 لعبة رياضية، تشمل القوس والسهم، الجمباز الفني، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة الثلاثية، المصارعة الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، الملاكمة، التجديف الشاطئي، الدراجات، الفروسية، السلاح، الجودو، السباحة، الترايثلون، الشراع، تنس الطاولة، التايكوندو، والووشو كونغ فو.

منتخب مصر للجمباز الفني دورة الألعاب الأولمبية منتخب مصر للجمباز منتخب مصر الجمباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

وفد سلطنة عُمان يبحث مع وزيرة الإسكان التعاون المشترك

وزيرة الإسكان والسفير العماني يبحثان فرص التعاون في مجال التنمية العمرانية

ترامب

ترامب يلمح إلى إجراء بعض التغييرات في إدارته ويرفض الكشف عن الأسماء

450 ألف قتيل بين صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا

بيانات روسية مسربة تكشف العدد الحقيقي لضحايا الحرب في أوكرانيا

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد