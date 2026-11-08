منتخب مصر للجمباز الفني يتأهل لنهائيات الفرق في أولمبياد الشباب داكار 2026

حقق منتخب مصر للجمباز الفني رجال المركز السابع وتأهل لنهائيات منافسات الفرق في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» المقامة خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 13 نوفمبر الجاري، لأول مرة في تاريخ الجمباز الفني المصري.

ويضم منتخب مصر للجمباز الفني: عبد الله شعراوي ومازن السيد ومحمد عبد القوي تحت إشراف المدرب مصطفى عمر.

يأتي هذا الإنجاز ليكون الأول للمنتخبات المصرية في منافسات الفرق في المحافل الدولية والأولمبية.

كما تأهل عبد الله شعراوي بطل منتخب مصر للجمباز الفني لنهائيات منافسات الفردي العام في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026

ومن ناحية اخري يستهل الناشئات مشواره في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026

ويتكون منتخب فني ناشئات :لارا سليمان وكارما خميس وتيا الميداني تحت قيادة محي الدين غالب (مدرب فني انسات) ونانسي محمد علي طمان (مدربة فني انسات)

ومن جانبه أعرب الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن سعادته بتأهل منتخب مصر للجمباز الفني رجال الي نهائيات البطولة للمرة الأولى في تاريخ الجمباز المصري

واضاف امين ان القارة السمراء شهدت طفرة كبيرة في رياضة الجمباز بشكل عام والجمباز الفني بشكل خاص وسيكون لها تواجد علي منصات التتويج في المحافل الدولية

واختتم امين ان منتخب مصر للجمباز الفني للشباب هو مستقبل الجمباز في مصر ونواة لدعم المنتخب الاول من اجل مواصلة الإنجازات علي المستتوين القاري والدولي وفق الخطة الموضوعة من اللجان الفنية داخل اتحاد الجمباز

مصر تشارك في 19 لعبة رياضية

وتخوض مصر منافسات الدورة ببعثة تضم 45 لاعبًا ولاعبة، وفقًا للقائمة التفصيلية المعلنة، يتنافسون في 19 لعبة رياضية، تشمل القوس والسهم، الجمباز الفني، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة الثلاثية، المصارعة الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، الملاكمة، التجديف الشاطئي، الدراجات، الفروسية، السلاح، الجودو، السباحة، الترايثلون، الشراع، تنس الطاولة، التايكوندو، والووشو كونغ فو.